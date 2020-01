Biathlon: cdm; quarto podio Wierer, è terza a Ruhpolding

Quarto podio stagionale per Dorothea Wierer, che chiude al terzo posto nella sprint di Ruhpolding. La quinta tappa della Cdm di biathlon nella località tedesca si è aperta nel segno di Tiril Eckhoff, che chiude davanti a tutti una sprint disputata in poco meno di 19 minuti e con zero errori. Prova molto positiva anche quella dell’azzurra, tornata a salire sul podio a quasi un mese di distanza dal secondo posto nella Mass Start di Annecy dello scorso 22 dicembre.

L’altoatesina, attardata di 36″8 al traguardo, ha realizzato il terzo tempo, che non le ha permesso di restare in vetta della generale di Cdm. Adesso è seconda a tre lunghezze. Ha chiuso nella top ten anche Lisa Vittozzi, nona e capace di eguagliare il miglior piazzamento stagionale.