Sci, Paris secondo in discesa a Wengen

Era una delle piste che meno gradiva ma alla fine il risultato è arrivato anche qui: Dominik Paris piazza un altro podio, il quinto della stagione, stavolta nella discesa di Wengen.

Sul tracciato svizzero Paris ha perso sì il pettorale rosso (proprio in favore di Feuz che va a +16 in classifica di specialità) ma si è difeso alla grande in uno degli appuntamenti più temibili del calendario, ad appena una settimana da Kitzbuhel che invece è il suo territorio di conquista preferito dopo Bormio. Miglior risultato della carriera su queste nevi, con una manche di alto profilo in cui ha peccato solamente nell’intertempo iniziale in cui era in svantaggio rispetto a Dressen (che lo aveva battuto di pochi centesimi a Lake Louise) per poi fare la differenza nella seconda parte del tracciato tanto da arrivare in luce verde al traguardo.

Ma dopo di lui c’è stato un atleta in grado di fare meglio, Beat Feuz. Il più costante dei discesisti ha trovato il sedicesimo podio nelle ultime 18 gare grazie a una manche perfetta nella gara di gara, andando a guadagnare sulla prima parte del tracciato per poi fare i tempi in fotocopia rispetto a Paris. Sono 29 i centesimi di vantaggio al traguardo sull’azzurro e 31 su Dressen che completa il podio.

Buona gara anche per Matthias Mayer che chiude quarto a 38 centesimi e soprattutto per Kilde che con il suo sesto posto prende punti preziosi per la classifica generale. Classifica in cui si rilancia anche lo stesso Paris, quasi sicuramente fuori dal discorso vittoria ma ancora pienamente in gara per puntare a una delle prime tre posizioni, oltre a giocarsi ancora con grandi credenziali le coppe di specialità in discesa e Super-G.