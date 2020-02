Karate, intervista esclusiva al maestro Santo Torre presso la Dream Fitness di Milazzo (VIDEO)

Un weekend intenso alla Dream Fitness di Milazzo per tutti gli appassionati e praticanti del karate, che nelle giornate dell’8 e 9 febbraio hanno avuto la fortuna di avere presente in loco il maestro Santo Torre, 8° dan, che ha tenuto un seminario, organizzato dal maestro Roberto Cianciafora, 6° dan. Una grande occasione per tanti bambini che hanno da poco mosso i primi passi nel mondo del karate, ma anche per i praticanti più esperti, che hanno avuto modo di affinare la loro tecnica e imparare le nozioni offerte da un uomo che in questo campo è da anni un punto di riferimento.

Il maestro Santo Torre, direttore tecnico del C.S.K.S. (centro studi karate shotokan), nel corso della sua carriera sportiva ha ottenuto risultati storici, che oggi sono ben impressi nelle menti di tutti gli appassionati e non solo. Fin da piccolo, ha amato il karate dal primo momento, tanto da trasferirsi nel 1967 dalla sua Catania a Milano per seguire le lezioni del maestro giapponese Hiroshi Shirai. Tra il 1969 e il 1984 cammina su quasi tutti i tatami d’Italia e d’Europa, partecipando a molti campionati nazionali e internazionali. Nel 1977 ritorna in Sicilia, dove a Catania, insieme alla moglie Eleonora ha fondato la prima associazione del centro studi C.S.K.S.

Per oltre un decennio ottiene risultati eccellenti anche da allenatore della Nazionale Italiana, conquistando nel 2006 il campionato del mondo a Tampere (Finlandia). Per l’Italia è al momento la prima e unica medaglia d’oro in un mondiale. Il team vincente era composto da Valdesi, Figuccio, Maurino, Sara Battaglia, Maniscalco e Busà, che ha ottenuto un risultato storico nella medesima edizione.

Il seminario, che ha avuto protagonista il maestro siciliano, si è svolto nella nuova sede della Dream Fitness di Davide Dramis, che ha aperto poco prima dell’inizio del nuovo anno, ottenendo subito un grande successo. Abbiamo intervistato il maestro Santo Torre in occasione del seminario che si è svolto proprio in questa sede, facendoci raccontare le emozioni, la passione e i successi nati da un senso di dedizione e sacrificio che dovrebbero avere tutti coloro che desiderano seguire i loro sogni. Ecco il VIDEO dell’intervista esclusiva al maestro Santo Torre.