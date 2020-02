Serie A, l’Inter si aggiudica il derby contro un buon Milan

L’Inter ha battuto il Milan 4-2 nel posticipo della 23/a giornata. Con i tre punti conquistati questa sera i nerazzurri agganciano la Juventus in testa alla classifica. LA CRONACA

L’Inter vince il derby in rimonta, e aggancia la Juventus in testa alla classifica. A San Siro i nerazzurri, sotto di due gol nel primo tempo con il Milan avanti grazie alle reti di Rebic e Ibrahimovic, nella ripresa la ribaltano nel giro di venti minuti con le reti di Brozovic, Vecino e De Vrij e nel finale Lukaku. Una vittoria pesante per la formazione di Antonio Conte chiamata la prossima settimana al big match con la Lazio che a sua volta, con la vittoria in casa del Parma si è portata a -1 dalla vetta della classifica.

“Scudetto? È ancora presto, ma possiamo sognare. Adesso dovremo affrontare partite importanti, dopo questo ciclo potremo saperne di più. Serve pazienza e tempo”. Antonio Conte, tecnico dell’Inter, commenta a Sky la vittoria nel derby contro il Milan. “È stata una notte speciale. Dopo il primo tempo c’era il rischio imbarcata, resistere ai colpi significa che ti stai preparando per crescere e per fare qualcosa di buono”.