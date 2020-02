Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Napoli

Inter-Napoli è la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia, si gioca mercoledì alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano: probabili formazioni, pronostici e diretta in tv e in streaming.

INTER – NAPOLI | mercoledì ore 20:45

Il Napoli si affida alle coppe per provare a salvare una stagione finora disastrosa. La sconfitta contro il Lecce ha interrotto la risalita in classifica, e fare pensieri di quarto posto appare ormai azzardato. Però nelle coppe finora il cammino del Napoli, sia con Ancelotti che con Gattuso, non ha avuto nulla a che vedere con le partite di campionato.

Carlo Ancelotti ha chiuso il girone di Champions League da imbattuto pur giocando contro i campioni in carica del Liverpool, così come Rino Gattuso è arrivato alle semifinali di Coppa Italia battendo Perugia e Lazio. Stavolta però il Napoli dovrà giocare in trasferta, a San Siro, contro l’Inter che ha grande entusiasmo dopo avere agganciato la Juventus al primo posto della classifica di Serie A dopo avere vinto in rimonta contro il Milan.

Le ultime notizie sulle formazioni

Gattuso ha riconosciuto i suoi errori per la partita contro il Lecce, e stasera manderà in campo la formazione tipo. Torneranno titolari Manolas e Mertens, le cui assenze si sono fatte sentire, e resterà invece fuori Koulibaly non ancora al meglio. In mezzo al campo servirà tutta la grinta di Demme per fronteggiare il pressing asfissiante dell’Inter.

L’obiettivo del Napoli sarà quello di provare a limitare i danni in vista della partita di ritorno al San Paolo, dove di recente ha battuto Lazio e Juventus, dimostrando di essere ancora una squadra competitiva nelle grandi occasioni. Fare un gol sarebbe molto importante in ottica doppio confronto e il Napoli potrebbe riuscirci, perché dall’altra parte la difesa dell’Inter apparsa troppo ballerina contro il Milan sarà ancora priva di Handanovic. Padelli ha giocato male il derby dimostrando di non essere un secondo all’altezza, anche per questo motivo la società sta pensando all’ingaggio a parametro zero di Viviano. Padelli avrà addosso parecchia pressione, e questo non sarà d’aiuto.

Antonio Conte da parte sua ha parecchi dubbi, però sono problemi d’abbondanza. Fatta eccezione per Handanovic e Gagliardini, ha tutti i calciatori a disposizione e l’imbarazzo della scelta in tutti i reparti. Eriksen potrebbe partire nuovamente dalla panchina, mentre in attacco è sicuro il ritorno da titolare di Lautaro Martinez che ha saltato le ultime due partite per squalifica.

Come vedere Inter-Napoli in diretta TV e in streaming

La partita di Coppa Italia Inter-Napoli, in programma mercoledì allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano alle 20:45, sarà visibile gratuitamente in diretta tv su Rai 1. Sarà possibile seguire anche la diretta streaming sul sito Raiplay. Per chi è in viaggio o non potrà seguire la partita in tv è disponibile su Rai Radio 1. Inter-Napoli: il pronostico

L’Inter è favorita per la vittoria in una partita in cui anche il Napoli potrebbe fare gol. Previste scintille in mezzo al campo con Barella e Demme e non solo: almeno cinque ammonizioni appaiono probabili.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Insigne, Mertens.