Silverstone, presentata ufficialmente la nuova Mercedes W11 che correrà nel 2020

Dopo averci mostrato in anteprima la nuova livrea, Mercedes svela ufficialmente la nuova W11, l’arma con la quale Lewis Hamilton e Valtteri Bottas gareggeranno nel campionato mondiale di Formula 1 2020.

il team campione del mondo nel giorno di San Valentino ha mostrato al mondo dei motori le immagini della nuova W11 con la quale proverà a difendere il doppio titolo, piloti e costruttori, nel campionato che avrà inizio il 15 marzo in Australia. Dopo le prime immagini e la presentazione ufficiale in streaming sul proprio canale You Tube, Bottas e Hamilton sono scesi in psita per il filming day.