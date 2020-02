Serie A, oggi è il giorno di Lazio-Inter: pronostici e probabili formazioni

Probabili formazioni di Lazio-Inter.

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu, 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 22 Jony, 20 Caicedo, 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 5 Bastos, 93 Vavro, 5 J. Lukaku, 16 Parolo, 32 Cataldi, 77 Marusic, 11 Correa, 34 Adekanye). All.: Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lulic. Diffidati: Acerbi, Cataldi, Caicedo, Immobile, Luiz Felipe.

Inter (3-5-2) 27 Padelli; 2 Godin, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 15 Young; 9 Lukaku, 7 Sanchez (1 Handanovic, 22 Stankovic, 13 Ranocchia, 2 Godin, 18 Asamoah, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi, 11 Moses, 24 Eriksen, 20 Borja Valero, 7 Sanchez). All. Conte Indisponibili: Gagliardini, Sensi, Esposito Squalificati: nessuno Diffidati: D’Ambrosio.

Arbitro: Rocchi di Firenze Quote Snai: 2,35 3,45 2,90.

Sull’onda dell’entusiasmo e dei risultati, la Lazio va a caccia del colpo in casa con l’Inter.

Domenica all’Olimpico va in scena il match clou della 24/a giornata della Serie A e con la classifica sempre più corta in vetta, quella tra Inzaghi e Conte è una gara che mette in palio punti scudetto. I nerazzurri devono riscattare il passo falso in Coppa Italia con il Napoli e cercano la vittoria in trasferta per far sentire ancora più pressione alla Juventus.

Secondo gli analisti di Planetwin365 la Lazio ha i favori del pronostico (2,41) anche se l’Inter insegue a 2,97. Puntano sui biancocelesti anche i tifosi che tendono a confermare il verdetto dei quotisti di Planetwin365: il 40% si schiera per Inzaghi, mentre il 32% crede nella vittoria nerazzurra. Il pareggio, quotato 3,35, convince il 28% dei supporter. Secondo gli analisti, lo scontro entrerà subito nel vivo con una rete attesa nei primi 15 minuti di gioco (2,85) a favore della Lazio (1,84) firmata da Immobile, primo marcatore dell’incontro (5,00).