Champions league, Lione e Juventus pronte a scendere in campo: le probabili formazioni

Tra i 7 giocatori che hanno superato quota 50 gol in Champions League, Cristiano Ronaldo è l’unico che ha segnato più reti durante la fase ad eliminazione diretta (65) rispetto alla fase a gironi (63). L’attaccante portoghese ha segnato 4 reti (in 10 gare) in carriera al Lione, piazzando inoltre 4 assist. Il Lione non perde in casa in Champions dall’ottobre 2016, proprio contro la Juventus (0-1).

Le probabili formazioni

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet; Ekambi, Dembelé. All. Rudi Garcia

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna)