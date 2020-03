Nba: Bucks corrono, bene anche Thunder di Gallinari

La 22ma tripla doppia della stagione firmata dallo sloveno Luka Doncic dei Mavericks è la nota principale del turno di questa notte in Nba, nel quale si sono giocate nove partite. L’ennesimo show del fuoriclasse sloveno (30 punti, 17 rimbalzi e 10 assist), protagonista di un’annata straordinaria, ha trascinato al successo Dallas contro i New Orleans Pelicans per 127-123.

Hanno ripreso la loro marcia inarrestabile i Bucks, primi in classifica a est, stanotte vittoriosi per 119-100 sui Pacers.

Buon successo dei Thunder di Danilo Gallinari con i Detroit Pistons, piegati 114-107, con 19 punti messi a segno dall’azzurro. In chiave playoff a est cadono contemporaneamente, e quindi non si fanno troppo male in classifica, Orlando, per mano di Miami Heat 116-113; i Wizards a opera di Portland, per 125-104; e i Nets, affondati da Memphis con un pesantissimo 118-79.