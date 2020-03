Champions: Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse

Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giochera’ a porte chiuse. La decisione, presa con le autorità catalane, e’ stata annunciata dal Barca con un tweet.

Il Napoli, si apprende, non ha ancora ricevuto una comunicazione ufficiale del fatto che la partita si giocherà a porte chiuse, ma al momento ha sospeso la conversione dei voucher in biglietto per chi ha già acquistato il tagliando per il settore ospiti a Barcellona. Il club smentisce poi di aver chiesto il rinvio della partita con il Barcellona, come scritto da “Si gonfia la rete”. Si tratta di una fake news. Il Napoli si attiene alle decisioni del Governo italiano e dell’Uefa”. Lo scrive il Napoli sul suo profilo Twitter, smentendo le voci di aver chiesto un rinvio della partita di Champions League contro i catalani in programma il 18 marzo al Camp Nou.