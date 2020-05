Bundesliga, Hertha frena Lipsia: Schick e Piatek in gol

Due ex della serie A, Patrick Schick e Krzysztof Piatek, hanno messo la loro firma sul 2-2 tra il Red Bull Lipsia e l’Hertha Berlino, in un incontro della 28/a giornata di Bundesliga. Un pareggio che scontenta di più la squadra di Nagelsmann per aver fallito l’occasione di raggiungere al secondo posto il Borussia Dortmund battuto ieri dal Bayern Monaco nella sfida per il titolo. La squadra della capitale era andata in vantaggio per prima con Grujic, ma Klostermann aveva pareggiato per il Lipsia che, pur rimasto in dieci al 18′ pt per espulsione di Halstenberg per doppia ammonizione, ha trovato anche il vantaggio con l’ex giallorosso. Nel finale, però, un rigore ha dato il pareggio all’Hertha, ora decimo in classifica, e una piccola gioia a Piatek, al secondo centro stagionale.

Il quadro della 28/ma giornata

Dortmund – Bayern 0-1

Brema – Monchengladbach 0-0

Francoforte – Friburgo 3-3

Leverkusen – Wolfsburg 1-4

Lipsia – Hertha 2-2

Augusta – Paderborn 0-0

Dusseldorf – Schalke 2-1

Hoffenheim – Colonia 3-1

Union Berlino – Magonza 1-1