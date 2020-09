Serie A, il punto sulle squadre: date e giornate del nuovo calendario 2020/21

Nella giornata odierna è stato ufficialmente diramato il calendario di Serie A. La prima Juventus di Pirlo va a caccia del decimo tricolore consecutivo, l’Inter di Conte dopo un secondo posto in campionato e in Europa League cerca di potenziarsi per fare un ulteriore salto in avanti e il Milan, soddisfatto della seconda parte della stagione e del nuovo acquisto Tonali, punta ancora su Ibra, che ha ampiamente dimostrato di essere ancora un giocatore in grado di fare la differenza.

Dopo una stagione travagliata per via dell’emergenza coronavirus, il calendario della nuova stagione riparte con la speranza di non avere alcuna interruzione. Ecco tutte le date e le giornate del campionato di Serie A.

1ª GIORNATA (20-9-2020/31-1-2021)

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

2ª GIORNATA (27-9-2020/7-2-2021)

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese

3ª GIORNATA (4-10-2020/14-2-2021)

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

4ª GIORNATA (18-10-2020/21-2-2021)

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa

5ª GIORNATA (25-10-2020/28-2-2021)

Atalanta-Sampdoria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Verona

Lazio-Bologna

Milan-Roma

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

6ª GIORNATA (1-11-2020/3-3-2021)

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Verona-Benevento

7ª GIORNATA (8-11-2020/7-3-2021)

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

8ª GIORNATA (22-11-2020/14-3-2021)

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo

9ª GIORNATA (29-11-2020/21-3-2021)

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-Roma

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

10ª GIORNATA (6-12-2020/3-4-2021)

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Verona-Cagliari

11ª GIORNATA (13-12-2020/11-4-2021)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

12ª GIORNATA (16-12-2020/18-4-2021)

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

13ª GIORNATA (20-12-2020/21-4-2021)

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

14ª GIORNATA (23-12-2020/25-4-2021)

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter

15ª GIORNATA (3-1-2021/2-5-/2021)

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

16ª GIORNATA (6-1-2021/9-5-2021)

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

17ª GIORNATA (10-1-2021/12-5-2021)

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

18ª GIORNATA (17-1-2021/16-5-2021)

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

19ª GIORNATA (24-1-2021/23-5-2021)

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napoli