Nba, i Toronto Raptors vincono sul finale grazie ad Anunoby:

Un finale con i fiocchi quello andato in scena in Nba per i Toronto Raptors, che durante la scorsa notte hanno superato sul finale i Boston Celtics con il risultato di 104-103. Gli uomini di Brad Stevens in precedenza erano sopra di due lunghezze prima che OG Anunoby, eroe della partita, riuscisse a mandare a segno un tiro da tre pochi secondi prima della sirena, mandando i suoi in paradiso. L’altro protagonista della gara è stato Kyle Lowry, che nel corso del match ha realizzato ben 31 punti, oltre ad aver realizzato l’assist per il tiro decisivo, che ha fatto pendere la bilancia dal lato dei Raptors.

Nell’altra gara i Clippers asfaltano i Denver Nuggets con il punteggio di 120-97, ottenuto grazie ad uno scatenato Kawhi Leonard, che nel giro di 32 minuti ha messo a segno ben 29 punti. Ad accompagnare la splendida prestazione del giocatore sono stati Jaylen Brown e Kemba Walker.

Boston Celtics – Toronto Raptors 104-103

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets 120-97