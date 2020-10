Giro d’Italia 2020, 4° tappa Catania – Villafranca Tirrena: Demare batte Sagan e Ballerini nella volata finale (VIDEO)

VILLAFRANCA TIRRENA – Arnoud Demare, della Groupama Fdj, ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia, la Catania-VillaFranca Tirrena di 140 chilometri. Il francese ha preceduto al fotofinish, nella volata finale, Sagan e Ballerini. Geraint Thomas non ha preso il via alla quarta tappa e si è ritirato dal Giro riportando una frattura al bacino. Il gallese della Ineos, tra i favoriti per la vittoria finale, ieri era caduto due volte accumulando un ritardo di una dozzina di minuti. A termine della quarta tappa vinta dal francese Arnoud Demare al fotonish il portoghese Joao Pedro Almeida resta maglia rosa. Nella volata finale il treno della Groupama-FDJ di Demare in testa al gruppo con Sagan alla ruota di Viviani. Il francese con un colpo di reni precede Sagan e Ballerini. Quarto Vendrame e quinto Viviani. “Sono molto felice di indossare il rosa per un altro giorno. E’ stata una tappa stressante, ho provato lo sprint, continui scatti che mi hanno messo in difficoltà. Faremo il meglio per mantenere ancora la maglia, domani ci sarà una discesa molto impegnativa”, ha detto il lusitano.