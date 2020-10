Il punto sulla Serie A: classifiche, risultati e marcatori dopo la quarta giornata

La quarta giornata di Serie A vede solamente l’ultima gara prevista stasera tra Verona e Genoa, ma intanto il turno appena concluso ci rivela già dei dati interessanti per un campionato che risulta essere più competitivo che mai. La Juventus, campione in carica, con il suo pareggio in casa del Crotone ha dimostrato di essere un pò in affanno senza il suo CR7, mentre l’Atalanta ha il compito di reagire tempestivamente alla dura sconfitta contro il Napoli e infine l’Inter esce con le ossa rotte da questo weekend dopo aver perso il derby contro il Milan di un immortale, esperto e affamato Ibrahimovic.

I rossoneri hanno indubbiamente avuto una marcia in più rispetto a tutte le altre squadre, tanto che basterebbe ricordare che la squadra dell’attuale tecnico Stefano Pioli non vinceva le prime 4 partite da ben 25 anni e non si ritrovava da sola in testa dal 2012, anno in cui c’era ancora Zlatan Ibrahimovic, che in quell’annata fu il capocannoniere del campionato, ma fu anche costretto a lasciare il Milan per i problemi finanziari del club e approdare successivamente al Psg.

L’altra sorpresa del campionato in queste prime quattro giornate è il Sassuolo di De Zerbi, che nella giornata di ieri è riuscito a rimontare lo svantaggio imposto inizialmente dal Bologna, passando dall’1-3 al 4-3. Grazie a questa vittoria i neroverdi si sono portati al secondo posto a sole due lunghezze dal Milan capolista. Ottima prestazione anche per la Roma, che realizza una cinquina ai danni del Benevento, con la gara che termina con il risultato di 5-2.

Ecco i risultati della quarta giornata di Serie A

Napoli-Atalanta 4-1

Inter-Milan 1-2

Sampdoria-Lazio 3-0

Crotone-Juventus 1-1

Bologna-Sassuolo 3-4

Spezia-Fiorentina 2-2

Torino-Cagliari 2-3

Udinese-Parma 3-2

Roma-Benevento 5-2

Classifica

Milan – 12 punti Sassuolo – 10 punti Atalanta – 9 punti Napoli (-1) – 8 punti Juventus – 8 punti inter – 7 punti Roma – 7 punti Hellas Verona (una partita in meno da giocare oggi) – 6 punti Sampdoria – 6 punti Benevento – 6 punti Fiorentina – 4 punti Cagliari – 4 punti Spezia – 4 punti Lazio – 4 punti Genoa (una partita in meno da giocare oggi) – 3 punti Bologna – 3 punti Udinese – 3 punti Parma – 3 punti Crotone – 1 punto Torino – 0 punti

Classifica marcatori