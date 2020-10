Champions League, Juventus e Lazio cercano il riscatto in Europa: gli incontri di oggi

La Champions League ricomincia il suo cammino questa sera con la fase a gironi e nella giornata odierna Juventus e Lazio saranno impegnate in due match tutt’altro che semplici. I bianconeri dopo un avvio incerto in campionato e l’ultimo pareggio per 1-1 in casa del Crotone cercano il riscatto in casa della Dinamo Kiev senza Cristiano Ronaldo, mentre la Lazio ospiterà all’Olimpico i tedeschi del Borussia Dortmund.

I biancocelesti vengono da una sconfitta pesantissima per 3-0 a Genova contro la Sampdoria in campionato, ma il tecnico Simone Inzaghi ha l’intenzione di rimuovere subito questo passo falso e sa benissimo che un buon inizio in Europa potrebbe essere un punto di partenza per lasciare alle spalle il periodo buio.

Le formazioni

Dinamo Kiev – Juventus (ore 18:55)

DINAMO KIEV, PROBABILE FORMAZIONE

(4-2-3-1) Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Buyalski, De Pena; Supryaga. All. Lucescu.

JUVENTUS, PROBABILE FORMAZIONE

(3-4-1-2) Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Pirlo.

Lazio – Borussia Dortmund (ore 21)

LAZIO, PROBABILE FORMAZIONE

(3-5-2) Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi.

BORUSSIA DORTMUND, PROBABILE FORMAZIONE

(3-4-1-2) Bürki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus; Sancho, Haaland. All. Favre.

TUTTI GLI INCONTRI DI OGGI

Zenit – Club Brugge (oggi 18:55)

Dinamo Kiev – Juventus (oggi 18:55)

RB Lipsia – Istanbul Başakşehir (oggi 21:00)

Rennes – Krasnodar (oggi 21:00)

Lazio – Borussia Dortmund (oggi 21:00)

Chelsea – Siviglia (oggi 21:00)

PSG – Manchester United (oggi 21:00)

Barcellona – Ferencvaros (oggi 21:00)