Champions League, calendario e probabili formazioni di questa settimana

Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste, Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba

Indisponibili: Riis (non specificato)

In dubbio: Hansen (pubalgia), Brumado (non specificato)

Ajax: Scherpen; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Ekkelenkamp, Blind, Promes; Neres, Traoré, Antony

Indisponibili: Kudus (ginocchio), Gravenberch (non specificato), Klaassen (non specificato), Tadić (non specificato), Onana (non specificato), Stekelenburg (non specificato), Labyad (non specificato)

In dubbio: Tagliafico (fuori condizione)

Atalanta – Liverpool

Atalanta: Gollini; Tolói, Palomino, Djimsiti; Depaoli, Pašalić, Freuler, Mojica; A Gómez; Zapata, Muriel

Indisponibili: Piccini (adduttore), Caldara (ginocchio), De Roon (pubalgia), Gosens (polpaccio)

In dubbio: Tolói (ginocchio)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, R Williams, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Minamino, Jota

Indisponibili: Fabinho (bicipite femorale), Oxlade-Chamberlain (ginocchio), Van Dijk (ginocchio)

In dubbio: Thiago (ginocchio), Tsimikas (coscia)

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

Sevilla-Krasnodar