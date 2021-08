Italia – Niente allenamento per Cristiano Ronaldo, ed ha già lasciato la Continassa. Quindi se è andato via dal quartier generale bianconero, e’ il segnale che il suo futuro e’ deciso. Intanto la Juventus attende un’offerta da almeno 25 milioni di euro dal Manchester City per liberarlo.

L’eventuale annuncio del suo trasferimento potrebbe non arrivare oggi.