Bebe Vio ha raggiunto la finale di fioretto femminile, categoria B, alle Paralimpiadi di Tokyo.

Alle ore 13 italiane la campionessa paralimpica in carica si contenderà l’oro con la cinese Jingjing Zhou, che già aveva sconfitto in finale a Rio 2016.

In semifinale ha battuto per 15-4 la russa Ludmila Vasileva e ai quarti di finale la georgiana Irma Khetsuriani per 15-6.