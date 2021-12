Serie A, il Milan domina la Salernitana: il match vissuto attraverso i tifosi (VIDEO)

Seconda vittoria consecutiva per il Milan di Stefano Pioli che, in attesa della partita del Napoli contro l’Atalanta, si porta in testa alla classifica del campionato di Serie A. I rossoneri si sono confermati dopo il colpo in trasferta ai danni del Genoa, la partita contro la Salernitana non è stata mai in discussione. Turnover per Stefano Pioli in vista della decisiva partita della fase a gironi di Champions League contro il Liverpool, con il Milan che è ancora in corsa per gli ottavi di finale, ma dovrà conquistare i tre punti contro i Reds.

Pioli schiera Pellegri dal primo minuto (l’ex Genoa è stato costretto al cambio dopo pochi minuti a causa di un infortunio), in panchina Ibrahimovic e Messias. La partita è in archivio già dopo 18 minuti con i gol di Kessie e Saelemaekers. La Salernitana non ha la forza di reagire, la situazione di classifica è sempre più preoccupante ma la zona salvezza non è ancora molto distante. Nel finale il Milan controlla il risultato e non rischia più. Finisce 2-0, con i rossoneri che si portano al primo posto con 38 punti, la Salernitana ferma a 8. Vittoria dedicata al difensore Kjaer, reduce da un bruttissimo infortunio e costretto a fermarsi fino al termine della stagione.

Prima della gara tra Milan e Salernitana abbiamo intervistato diversi tifosi, che si sono divertiti a fare dei pronostici sul risultato finale e gli autori del gol. Di seguito il VIDEO.