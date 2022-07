La domenica da sogno del volley azzurro si chiude con il successo delle azzurre agli Europei Under 21, tenutisi a Cerignola. Il titolo conquistato dalla squadra guidata dal CT Luca Pieragnoli porta all’Italia il quarto successo in altrettante finali disputate in questo storico 17 luglio: 3-2 (17-25, 25-17, 15-25, 25-19, 15-11) il punteggio con cui le azzurre hanno battuto la Serbia.