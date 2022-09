La delusione per la mancata qualificazione alle Olimpiadi (ma la chance è rimandata al prossimo anno) nella gara da dimenticare di venerdì ha dato la spinta in più alle azzurre della ritmica che ai mondiali di Sofia si prendono l’oro nei cinque cerchi e l’argento nell’esercizio misto (tre nastri e due palle): una prova di grazia e di forza che dopo lo show a 4 ori di Sofia Raffaeli piazza l’Italia in testa al medagliere.(Qnsa)