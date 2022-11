Bagnaia è campione del mondo. Esulta l’Italia delle moto, festa a Pesaro

Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale della MotoGp, 13 anni dopo Valentino Rossi e in sella alla Ducati. Pecco si incorona grazie al nono posto al Gp di Valencia, all’ultima chiamata del Motomondiale dopo una rimonta d’altri tempi sul pilota della Yamaha Fabio Quartararo, oggi arrivato quarto in Spagna. Nel Gp di oggi a vincere è stato Alex Rins su Suzuki, marchio alla sua ultima presenza nel circus a due ruote a motore, che ha preceduto Binder e Martin. Suspence durante la gara al giro numero nove, quando Pecco rischia il contatto con Binder ma resta in pista per il trionfo finale.