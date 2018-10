Europa League, i risultati della giornata: sbancano Siviglia e Villareal

Tante gare andate in scena nella giornata di oggi

Una giornata incredibile e piena di emozioni quella andata in scena quest’oggi per quanto riguarda l’Europa League, dove si sono giocate ben 24 partite della fase a gironi, con dei risultati sorprendenti che hanno visto cedere diversi club più blasonati degli altri, riservando delle sorprese inaspettate. Ecco i risultati di oggi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICA

GRUPPO A

RISULTATO FINALE Aek Larnaca-Ludogorets 1-1 – 7′ Lukoki (L), 25′ rig. Larena (A)

RISULTATO FINALE Zurigo-Bayer Leverkusen 3-2 – 44′ Marchesano (Z), 50′ Bellarabi (B), 53′ Bellarabi (B), 59′ Domgjoni (Z), 78′ Odey (Z)

CLASSIFICA: Zurigo 9, Bayer Leverkusen 6, Aek Larnaca 1, Ludogorets 1

GRUPPO B

RISULTATO FINALE Lipsia-Celtic 2-0 – 32′ Cunha, 35′ Bruma

RISULTATO FINALE Salisburgo-Rosenborg 3-0 – 35′ Dabbur, 54′ Wolf, 59′ rig. Dabbur

CLASSIFICA: Salisburgo 9, Lipsia 6, Celtic 3, Rosenborg 0

GRUPPO C

RISULTATO FINALE Copenaghen-Slavia Praga 0-1 – 460 Matousek

RISULTATO FINALE Zenit-Bordeaux 2-1 – 26′ Briand (B), 41′ Dzyuba (Z), 85′ Kuzyaev (Z)

CLASSIFICA: Zenit 7, Slavia Praga 6, Copenaghen 4, Bordeaux 0

GRUPPO D

RISULTATO FINALE Spartak Trnava-Dinamo Zagabria 1-2 – 32′ Ghormani (S), 64′ Gavranovic (D), 77′ Orsic (D)

RISULTATO FINALE Anderlecht-Fenerbahçe 2-2 – 35′ Bakkali (A), 50′ Bakkali (A), 53′ M. Frey (F), 57′ Ali Kaldirim (F)

CLASSIFICA: Dinamo Zagabria 9, Fenerbahçe 4, Spartak Trnava 3, Anderlecht 1

GRUPPO E

RISULTATO FINALE Sporting Lisbona-Arsenal 0-1 – 78′ Welbeck

RISULTATO FINALE Qarabag-Vorskla 0-1 – 48′ Kulach

CLASSIFICA: Arsenal 9, Sporting Lisbona 6, Vorskla 3, Qarabag 0

GRUPPO F

RISULTATO FINALE Milan-Betis 1-2 – 30′ Sanabria (B), 55′ Lo Celso (B), 83′ Cutrone (M)

RISULTATO FINALE Dudelange-Olympiacos 0-2 – 66′ Torosidis, 81′ Fortounis

CLASSIFICA: Betis 7, Milan 6, Olympiacos 4, Dudelange 0

GRUPPO G

RISULTATO FINALE Villarreal-Rapid Vienna 5-0 – 26′ Fornals, 30′ Ekambi, 45′ aut. Barac, 63′ Raba, 85′ G. Moreno

RISULTATO FINALE Rangers-Spartak Mosca 0-0

CLASSIFICA: Rangers 5, Villarreal 5, Rapid Vienna 3, Spartak Mosca 2

GRUPPO H

RISULTATO FINALE Marsiglia-Lazio 1-3 – 10′ Wallace (L), 59′ Caicedo (L), 86′ Payet (M), 90′ Marusic (L)

RISULTATO FINALE Eintracht Francoforte-Apollon 2-0 – 13′ Kostic, 32′ Haller

CLASSIFICA: Eintracht Francoforte 9, Lazio 6, Apollon 1, Marsiglia 1

GRUPPO I

RISULTATO FINALE Besiktas-Genk 2-4 – 23′ Samatta (G), 70′ Samatta (G), 74′ Vagner Love (B), 81′ 81′ Ndongala (G), 83′ Piotrowski (G), 86′ Vagner Love (B)

RISULTATO FINALE Sarpsborg-Malmoe 1-1 – 79′ Vindheim (M), 87′ Halvorsen (S)

CLASSIFICA: Genk 6, Malmoe 4, Sarpsborg 4, Besiktas 3

GRUPPO J

RISULTATO FINALE Siviglia-Akhisar 6-0 – 7′ Mesa, 9′ rig. Sanabria, 35′ aut. Lukac, 50′ Muriel, 60′ Promes, 67′ Mercado

RISULTATO FINALE Standard Liegi-Krasnodar 2-1 – 39′ Ari (K), 47′ Emond (S), 93′ Laifis (S)

CLASSIFICA: Krasnodar 6, Standard Liegi 6, Siviglia 6, Akhisar 0

GRUPPO K

RISULTATO FINALE Rennes-Dinamo Kiev 1-2 – 21′ Kedziora (D), 41′ Grenier (R), 89′ Buyalskiy (D)

RISULTATO FINALE Jablonec-Astana 1-1 – 4′ Povazanec, 11′ Pedro Henrique

CLASSIFICA: Astana 5, Dinamo Kiev 5, Rennes 3, Jablonec 2

GRUPPO L

RISULTATO FINALE Paok-Vidi 0-2 – 12′ Huszti, 45′ Stopira

RISULTATO FINALE Chelsea-Bate Borisov 3-1 – 2′ Loftus-Cheek (C), 8′ Loftus-Cheek (C), 54′ Loftus-Cheek (C), 80′ A. Rios (B)

CLASSIFICA: Chelsea 9, Bate Borisov 3, Paok 3, Vidi 3