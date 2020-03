F1, salta anche il Gp dell’Azerbaigian

Doveva essere la gara di apertura della stagione di Formula 1, ma anche il GP dell’Azerbaigian (Baku, 7 giugno), è stato rinviato a una data non specificata a causa della pandemia di coronavirus, hanno reso noto gli organizzatori. E’ l’ottavo appuntamento del campionato del mondo di F1 a essere rinviato o annullato. A questo punto la stagione dovrebbe iniziare non prima del 14 giugno con la gara in Canada, a Montreal.

“Il rinvio è stato deciso dopo ampie discussioni con i promotori della Formula 1, con la Fia e con il governo della Repubblica dell’Azerbaigian. Il rinvio è una conseguenza della pandemia di Covid-19 e la decisione si basa interamente sulla consulenza di esperti che ci viene fornita dalle autorità competenti”, hanno affermato gli organizzatori in una nota.