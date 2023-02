45 °giornata nazionale per la vita

Il Movimento per la Vita del Tigullio, con la Collaborazione dei Centri di Aiuto alla Vita di Rapallo-Santa Margherita Ligure e di Chiavari-Sestri Levante, invita ad aderire alle iniziative in occasione della 45° Giornata per la Vita. In perfetta sintonia con il Messaggio dei Vescovi italiani (allegato) per questa giornata che valorizza la cultura della Vita avversa a quella della morte ; cioè la difesa della Vita nascente dal momento del concepimento fino alla morte naturale e della famiglia naturale, in quanto “La morte non è mai una soluzione” Gli eventi ,come da locandina, si articoleranno nella Veglia di preghiera Diocesana per la Vita venerdì 3 febbraio alle ore 21 presso la Basilica di NS della Rosa, in Santa Margherita Ligure, che sarà presieduta da Mons. Vescovo Giampio Devasini, con le testimonianze di vite salvate dal MpV e dai Cav. La preghiera comunitaria sarà aperta a tutte le fedi religiose, perché la difesa della Vita attraversa le diverse culture e confessioni. Poi Domenica 5 Febbraio sul sagrato di molte Parrocchie della Diocesi ci sarà l’offerta delle “primule per la Vita”, il cui ricavato favorirà la maternità e la nascita, quale attività principale dei Centri di Aiuto alla Vita. Sempre domenica 5 febbraio alle ore 16 presso il Santuario Mariano di NS di Montallegro, dove insiste l’Arco della Vita con gli ex voto e i fiocchi azzurri e rosa delle mamme che hanno avuto il dono di una nascita , S.E. il Vescovo Emerito della Diocesi Mons. Tanasini con l’ausilio del Rettore del Santuario Can. Trovato, celebrerà la Santa Messa per la Vita in ringraziamento per il dono di tutti i nuovi nati nel Tigullio.