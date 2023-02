DESTINAZIONE CALABRIA, MACRÌ: RAFFORZARE MARKETING TERRITORIALE

Siamo sempre più consapevoli che la vera forza del messaggio di cui stiamo continuando a farci interpreti nel governo della destinazione turistica risieda nella capacità di costruire e trasmettere esperienze e buone pratiche replicabili e adattabili in altri contesti. Con una premessa ed un metodo che riteniamo precondizione di ogni ipotesi di sviluppo turistico: si uscirà da una situazione di ancora troppo debole reputazione nazionale ed internazionale della destinazione turistica Calabria se e solo se si dimostrerà capacità e determinazione sia nel rinunciare alla confusione tra spesa pubblica per promozione turistica e spesa di intrattenimento sociale residenti; sia nel fare massa critica su scala regionale nelle strategie e nelle politiche di marketing territoriale, di governo interno dei flussi e delle presenze e nella reale destagionalizzazione della proposta identitaria e distintiva dei territori.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì ringraziando sia gli organizzatori della 65esima edizione dello storico ed autorevolissimo Carnevale di Castrovillari per il prestigioso riconoscimento che tributeranno domani, venerdì 3 febbraio, al Principato di Tropea; sia la storica associazione europea Otto Torri sullo Jonio per aver inteso organizzare a Corigliano – Rossano un momento di confronto pubblico sui contenuti ed i risultati del caso Tropea in tema di attuazione e misurazione delle politiche per i turismi.

MARKETING TERRITORIALE, A TROPEA PREMIO CARNEVALE CITTÀ DI CASTROVILLARI. Istituito dalla consulta scientifica della Pro Loco e realizzato dal maestro orafo crotonese, Michele Affidato, il Premio viene assegnato ogni anno a personalità calabresi operanti nel mondo della cultura, politica, arte e economia, che con il loro operato portano alla ribalta della cronaca nazionale ed internazionale, la loro terra di origine.

TURISMI, IL CASO TROPEA. SABATO 4 EVENTO A CORIGLIANO-ROSSANO – Governo dei turismi, strategie di marketing territoriale, pianificazione e misurazione di politiche ed investimenti. – Il caso del Principato di Tropea. – Sarà, questo, il tema oggetto della speciale intervista promossa dall’associazione europea Otto Torri sullo Jonio, coordinata dal Direttore Lenin Montesanto, che si terrà alle ore 10.30 di sabato 4 febbraio, a Corigliano – Rossano. L’evento sarà ospitato nel Salone del Centro di Spiritualità di Madre Isabella de Rosis, al 2° piano dell’omonimo storico Palazzo, al civico 154 di Corso Garibaldi, nel Centro Storico di Rossano.