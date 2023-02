TROPEA INVITATA A COMPLEANNO IMPERATORE GIAPPONE

Internazionalizzazione della destinazione Tropea, l’invito ufficiale da parte dell’Ambasciata del Giappone in Italia al Sindaco per la festa di compleanno di Sua Maestà l’Imperatore del Giappone Naruhito, in programma per i prossimi giorni, è il risultato di quelle politiche di investimento nei mercati turistici, europei ed extra-europei alle quali continuiamo a dedicare la massima attenzione.

È quanto dichiara lo stesso Primo Cittadino che coglie l’occasione per ringraziare anzi tutto l’Ambasciata del Giappone in Italia con la quale si consolida un rapporto di grande collaborazione e di reciproca attenzione rispetto alle opportunità ed alle strade da intraprendere per rafforzare l’immagine e l’appeal di Tropea anche nel Paese del Sol Levante del quale – sottolinea Macrì – possiamo oggi essere onorati di considerarci amici.

Condivido con la comunità del Principato e con l’intera Calabria – aggiunge – tutta l’emozione intuibile per questa che è oggettivamente una notizia bella e straordinaria per il consolidamento sempre più globale della reputazione della nostra terra come destinazione esperienziale.

Dalla missione in Calabria del vice capo missione, ministro Hirota Tsukasa, passando dalla sottoscrizione con l’ateneo giapponese Ryutsu Keizai University di un memorandum di collaborazione che, nell’ambito del percorso di internalizzazione intrapreso, promuoverà opportunità di ricerca e formazione congiunte; fino all’evento dedicato all’arte della spada giapponese, SAMURAI SPIRIT UTAKATANASEKAI 2022 in TROPEA che, patrocinato dall’Ambasciata, ha visto esibirsi la compagnia KAMUI con scene di combattimenti degli antichi guerrieri giapponesi.

Sono, queste, alcune delle istantanee della collaborazione e dell’amicizia che in questi ultimi mesi hanno rafforzato il Principato di Tropea con l’Ambasciata Giapponese, intesa che è destinata ad impreziosirsi e – conclude Macrì – a produrre in futuro ulteriori importanti risultati per l’immagine del nostro borgo e della nostra regione.