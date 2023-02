Tutto esaurito al Teatro Olimpico per il Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol

Tutto esaurito per la tappa romana del tour teatrale 2023 del “Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol” di martedì 21 febbraio al Teatro Olimpico di Roma.Un successo che si ripete a distanza di due anni, quando la band triestina realizzò il sold out anche al Teatro Romano per la rassegna Anthology all’interno dell'”Ostia antica Festival – Il Mito e il Sogno”.Sul palco: Fabio “Red” Rosso, voce; Giovanni Vianelli, pianoforte e direzione musicale; Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo, chitarre; Alessandro Sala, basso e programmazione computer; Jimmy Bolco, batteria; Marco Vattovani, percussioni e batteria; Luca Piccolo, tastiere; Joy Jenkins e Michela Grilli, voci; Jan Baruca ingegnere del suono.