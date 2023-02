Confesercenti Calabria, Federnoleggio e Assoviaggi incontrano Ass. di Regione Calabria Emma Staine

Si rende noto che le associazioni di categoria Federnoleggio e Assoviaggi, entrambe facenti parte del sistema Confesercenti Calabria, nella giornata di Giovedì 16 Febbraio su specifica richiesta delle stesse sono state ricevute dall’Assessore Reg. ai Trasporti e alle Politiche Sociali Avv. Emma Staine in un incontro dai toni cordiali nel corso del quale è emersa la volontà comune sia da parte delle associazioni datoriali che da parte dell’Ente Regione, di avviare un’interlocuzione stabile, finalizzata al miglioramento dell’offerta dei servizi di trasporto turistico e a una maggior interconnessione, sopratutto in fase di “programmazione”, per raccordare al meglio le esigenze del “turismo organizzato” con i servizi di trasporto infra-regionale ma anche interregionale. Nel corso dell’incontro sono state portate all’attenzione dell’Assessore anche diverse problematiche che affliggono le categorie in particolare quelle legate ai tanti nodi irrisolti riguardanti la categoria dei trasportatori, ciò unitamente ad alcune proposte fattive per la risoluzione delle stesse. Di seguito si riportano alcune delle tematiche sottoposte all’Assessore, la quale dimostrando sensibilità e apertura al dialogo ha proposto ai rappresentanti delle associazioni Tullio Scalcione per Federnoleggio e Dino De Santo per Assoviaggi un nuovo incontro in programma per il 14 Marzo:

a) Coinvolgimento della categoria nelle attività connesse alle varie iniziative turistiche che l’Ente propone, come ad esempio “Calabria Straordinaria”, ricordando a tutti che gli unici soggetti legalmente abilitati all’erogazione di taluni servizi sono le aziende di Ncc in forza delle autorizzazioni di cui sono in possesso a norma di Legge.

b) Eliminazione delle autorizzazioni ad usare mezzi impiegati nei servizi di “Trasporto Pubblico Locale” e quindi acquistati con contributi della collettività, nello svolgimento di servizi di noleggio con conducente. Questa tematica è particolarmente “sensibile” per la categoria, che vive questa come una grande ingiustizia in quanto altera in maniera palese la normale dinamica del mercato.

c) Apertura di un tavolo tecnico permanente, che possa riunirsi almeno 2 volte l’anno ed al quale partecipi anche l’Assessorato al Turismo, e i rappresentanti delle altre realtà associative che compongono la “filiera del Turismo organizzato” (Agenzie Viaggi e T.O.), sede nella quale sarebbe opportuno confrontarsi per una migliore armonizzazione dei servizi offerti dai ns Associati rispetto alle attività programmate dall’Ente ed alle esigenze dei colleghi Agenti di Viaggio.

d) Implementare una apposita Legge Regionale, che consenta di superare il sistema “delle licenze” e transitare verso quello “delle autorizzazioni”. A tal proposito si segnala che al momento la ns Regione è tra le ultime, a non aver effettuato questa transizione, ma questo non ha impedito ad alcune municipalità, in autonomia, di adottare il nuovo sistema, snellendo le procedure amministrative, i tempi di attesa ed il peso burocratico connessi con l’ottenimento di una Licenza di Noleggio con conducente e questo ovviamente crea una notevole disomogeneità e disparità tra aziende dello stesso settore e che insistono sullo stesso territorio.

e) Si è chiesto il cointeressamento dell’Assessorato ai Trasporti per far sì che assieme all’Assessorato alle Attività Produttive, si possano mettere in circolo rapidamente le risorse attribuite alla Regione Calabria dal Governo di cui all’art. 26 della legge n. 41/2021 e l’art. 7 della legge 73/2021 che sono “appositamente destinati al ristoro delle perdite conseguenti alla pandemia da covid” e che sono stati solo in minima parte utilizzati nel bando “Riapri Calabria Ter”,