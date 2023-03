Ance Catania e Gruppo Pelligra: al via collaborazione per riqualificare il territorio

Immaginare una città moderna. Proporre progetti di investimento che possano riqualificare il territorio etneo e non solo, attraendo nuove risorse, anche straniere. Questo l’obiettivo che Ance Catania, in qualità di capofila delle imprese edili etnee, persegue da sempre. In questa direzione va l’incontro che si è tenuto tra il presidente dell’Associazione costruttori edili di Catania Rosario Fresta e il chairman del gruppo Pelligra, Rosario Pelligra, accompagnato dall’amministratore delegato di “Pelligra Italia” Giovanni Caniglia.

Si è trattato di un primo colloquio, non una vera e propria riunione operativa, ma è il segnale di un dialogo già avviato lo scorso dicembre in occasione del convegno “Città che cambiano”, che si arricchisce di nuovi passaggi. Si è discusso di business e della necessità di fare rete tra gli imprenditori per fare rinascere la città ma anche il territorio siciliano. Sono state messe sul tavolo proposte e spunti di collaborazione. «Da mesi siamo in contatto con il presidente Pelligra e con l’Ad Caniglia – ha affermato Rosario Fresta, presidente di Ance Catania – siamo soddisfatti di poter essere uno dei principali punti di riferimento sul territorio. Il confronto sta procedendo spedito e siamo sicuri che in futuro si potranno sviluppare progetti per far rinascere la città di Catania. L’obiettivo di Ance Catania è attrarre nuovi investimenti sul nostro territorio e per far questo crediamo nel dialogo con tutte le parti in causa».