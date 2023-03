DA TROPEA IN COREA PER IL RADUNO MONDIALE SCOUT

Non si può giocare da soli, ma coinvolgere obbligatoriamente altre persone. Inclusione e partecipazione attiva rappresentano la chiave per superare le sfide della tutela ambientale e del decoro, temi e percorsi che l’Amministrazione Comunale continua a ritenere prioritari. Ecco perché non possiamo non condividere nel metodo e negli obiettivi l’iniziativa promossa dal Gruppo Scout Tropea 1° che al 25esimo Jamboree, raduno mondiale dello scautismo, che si terrà in agosto a Saemangeum, nella contea di Buan in Corea del Sud, parteciperà con una sua giovane ambasciatrice, nostra concittadina. In vista dell’evento internazionale – fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì – la comunità sarà con gli Scout per dare il proprio contributo nel superamento della sfida prevista: liberare il litorale del Principato da plastica e rifiuti.

L’appuntamento è per domenica 19 marzo dalle ore 9 alle ore 12. Saranno in 40 tra Capo reparti, scout e lupetti a cimentarsi in questa piccola grande impresa di sensibilizzazione alla tutela e difesa dell’ambiente.

Tra le diverse sfide previste dal Jamboore 2023 il reparto di Tropea ha scelto di rispondere, quindi, a quella della sostenibilità guardando alla creazione e all’affermazione di un mondo migliore, da vivere ed abitare in comunione con la natura.