JazzAmore: al via la seconda edizione all’Unical

Sulle note del Mark Sherman Quintet, riparte il prossimo 19 marzo alle 21,00 al Teatro Auditorium Unical la rassegna JazzAmore.

Dopo il successo della passata edizione: “abbiamo pensato di proporre al nostro pubblico una stagione lunga un anno consolidando la sinergia con l’Università della Calabria e proseguendo nel diffondere musica di qualità”, ha spiegato Marco Verteramo, direttore artistico della kermesse, che ha condiviso il ricchissimo calendario con il Comitato Tecnico Scientifico del CAMS, Centro Arti Musiche e spettacoli.

Più di quindici appuntamenti promossi da MK Live con il sostegno del Ministero della Cultura che toccheranno, oltre al campus di Arcavacata, l’intera provincia.

Ad inaugurare la seconda edizione un ospite speciale: Fabrizio Bosso si unirà infatti all’ensemble del pianista Mark Sherman che, per l’occasione, sarà accompagnato da Gaetano Partipilo al sax alto, Ale Napolitano alla batteria e Giuseppe Bassi al contrabbasso.

Pianista e vibrafonista Mark Sherman ha collaborato con artisti di fama internazionale come Peggy Lee, Wynton Marsalis, Joe Lovano, Michael Brecker, Larry Coryell, Michael Bolton, Natalie Cole e tanti altri.

Il quartetto che accompagnerà Mark Sherman, con ormai più di quaranta concerti alle spalle, è reduce dalla registrazione del secondo disco, “The perfect moment”.

Ad aprile si continua all’interno del Teatro Auditorium Unical con i live di Frank Gambale e Jeff Berlin che si esibiranno rispettivamente il 2 e il 19 aprile.

“Questo è solo l’inizio di un percorso pensato per rendere più fruibile la musica jazz ad una platea che, ci auguriamo, possa essere sempre più ampia. È un progetto culturale dal respiro internazionale, legato al contempo ai luoghi e al patrimonio identitario. Senza perdere le proprie radici, ma aprendosi a nuove contaminazioni e linguaggi”, ha concluso la direzione artistica.

Per tutti gli appuntamenti della rassegna che si svolgeranno al TAU, studenti, docenti, ricercatori, personale Unical, avranno diritto al costo ridotto del biglietto.

I ticket saranno disponibili in prevendita presso l’agenzia Inprimafila a Cosenza o al botteghino il giorno dell’evento mostrando il Tesserino Unical.