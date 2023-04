CONTINUA GESTIONE OCCULTA COSA PUBBLICA

Parcheggio Traforo nel Centro Storico di Rossano, cosa dovrebbe fare un normale consigliere comunale per riuscire ad avere contezza degli interventi che si stanno realizzando? È possibile che la trasparenza sull’azione amministrativa resti uno dei nemici giurati del Primo Cittadino e della sua Giunta?

Ad oggi – continua a lamentare il consigliere comunale ed assessore provinciale Adele Olivo – non è dato sapere perché si stanno elevando costruzioni in quell’area parcheggio: con quale obiettivo? Cosa in mente l’Amministrazione Comunale? Mistero.

Funzioni e finalità anche di quell’intervento pagato con i soldi pubblici – aggiunge – al momento restano note al Sindaco e forse soltanto agli assessori; reiterandosi così, anzi incrementandosi in vista forse della scadenza elettorale un atteggiamento, al quale Stasi ci ha abituato sin dall’inizio del suo mandato, che continueremo a denunciare come inaccettabile ed intollerabile, di gestione occulta – conclude la Olivo – della cosa pubblica e delle risorse della collettività.