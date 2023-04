Bagno di folla per il libro “Amati Sempre” di Del Giudice e Cribari. Presenti anche il presidente del Cosenza Guarascio ed i calciatori rossoblù

Quante lacrime. E quanta positività, anche. Il libro “Amati sempre”, per Pellegrini editore, scritto da Sergio Giannino Del Giudice e curato da Ermanno Cribari ha emozionato e lasciato, ai tantissimi partecipanti, un senso di forza e di serenità inaspettati. Bagno di folla, abbracci e molte sorprese.

La presentazione, moderata dal giornalista Francesco Mannarino, ha avuto come protagonisti lo stesso autore, il dott. Ermanno Cribari e il Professor Gianfranco Filippelli, oncologo che in passato curò Del Giudice. Sentimenti ed emozioni forti hanno attraversato la sala, vibrante di commozione. Il libro è stato sciorinato magnificamente dai relatori, facendo risaltare la centralità del lavoro letterario, ovvero l’amore che guarisce. Infatti, Sergio, affetto da un tumore di quarto grado (il peggiore) ha potuto lottare e vincere contro il “mostro” grazie all’affetto donato e ricevuto nel suo lungo viaggio terapeutico. Un libro, Amati sempre, che racconta di un viaggio affrontato alla Ulisse, con coraggio spropositato e pienezza di passione.

Un libro che da contezza di quanto sia potente l’amore, di quanto sia importante non sprecare il tempo, ammirando e godendo di quanto ci sta attorno, un’esortazione a non mollare mai dinanzi ai dolori inevitabili della vita, ad aggrapparsi con denti ed unghia all’esistenza chi ci è stata donata e che dobbiamo onorare e difendere con forza e coraggio. Graditissima la sorpresa del Presidente del Cosenza, che ha donato a Sergio una maglietta personalizzata rossoblù, e dei calciatori Rigione e La Vardera. Oltre che dal capitano della squadra femminile Lucia Conte. Intervento in remoto dell’On. Simona Loizzo, che ha dato testimonianza della vicinanza vissuta con l’Autore durante tutta la malattia. Letture magistrali di Mario Tursi Prato ed emozioni a go go, ascoltando alcuni brani tratti dal libro.

Alla fine una torta per tutti, le rose rosse e la convinzione di amarsi, ognuno, un po’ di più. Il libro sarà presentato nelle scuole, in molti comuni e nei luoghi dove, con la scrittura, si può portare speranza.