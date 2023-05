TREBISACCE FESTEGGIA LA SUA DECIMA BANDIERA BLU

La qualità delle acque è sicuramente uno dei tanti e diversi criteri che determinano l’ottenimento o meno del riconoscimento della Bandiera Blu; ma non il solo, né il più importante, come si è portati generalmente a pensare. Conquistare l’ambito vessillo non significa solo avere spiagge e mare pulito, che è quasi una pre-condizione, ma anche e soprattutto riuscire a garantire servizi al cittadino e promuovere e sensibilizzare la comunità sull’importanza di una raccolta differenziata di qualità che porti ad una sempre più incisiva riduzione della plastica. E la comunità di Trebisacce dimostra di essere capace di superare questa sfida.

È quanto dichiara il Sindaco Alex Aurelio che oggi, venerdì 12 maggio, nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Roma, alla presenza del Ministro al Turismo Daniela Santanchè, ha preso parte, insieme all’assessore al turismo Leonardo Petrone, alla cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu 2023. Il Primo Cittadino coglie l’occasione per esprimere vicinanza alla comunità delle Isole Tremiti per l’improvvisa scomparsa del suo sindaco Giuseppe Calabrese che si trovava nella Capitale proprio per ritirare la Bandiera Blu.

DOMANI SABATO 13 INCONTRO IN COMUNE PER FESTEGGIARE BANDIERA BLU 203. – Il risultato sarà condiviso con l’intera comunità nel corso dell’evento ospitato dalle ore 10,30 nella sala consiliare, all’interno del Palazzo di Città.

Sono sicuro di poter interpretare il sentimento unanime di tutta la comunità e dell’Amministrazione Comunale – aggiunge il Primo Cittadino – nel manifestare gratitudine alle classi di governo che ci hanno preceduto per aver reso ormai decennale questo riconoscimento che va tributato alla grande sensibilità della cittadinanza, della rete commerciale ed imprenditoriale. Un impegno virtuoso – conclude Aurelio che coglie l’occasione per ringraziare il responsabile comunale dell’area ambiente Egino Orlando per aver lavorato con abnegazione al raggiungimento dell’obiettivo – che vogliamo continuare ad incoraggiare per risultati sempre più grandi.

Alla presenza delle comunità educanti e del mondo dell’associazionismo, nel corso dell’incontro sarà anche sottoscritto il Protocollo d’Intesa Plastic Free, percorso che ha visto il coinvolgimento e la sinergia tra l’assessorato all’ambiente guidato dal vicesindaco Nicoletta Tufaro e la consigliera delegata alle Politiche Sociali e Istruzione Tania Roseti.

L’adesione al Protocollo Plastic Free – sottolinea il Sindaco – si sposa e rientra tra gli obiettivi compresi nel progetto Bandiera Blu e nella lotta all’inquinamento del mare da plastiche e microplastiche.

Costruire una rete in grado di garantire maggiore efficacia alle politiche ambientali e alla diffusione di una cultura per la sostenibilità – sottolineano l’assessore Tufaro e la consigliera Roseti – è importante per educare sempre più, con il coinvolgimento di tutti gli attori, al rispetto e alla cura dell’ambiente. Il protocollo Plastic Free segue alle diverse iniziative messe in campo partenendo dal mondo della scuola come Rimbocchiamoci le maniche, l’evento Ecoross Circus ed Ecoross Educational finalizzata a portare sui banchi di scuola il tema della raccolta differenziata.