Accordo storico: AQA Cosenza e Peppe Lamberti nuoto club insieme per la gare in acque libere

Comunicato stampaAQA Cosenza e Peppe Lamberti nuoto club insieme per la gare in acque libere

Una stretta di mano ed un grande “in bocca al lupo” ai rispettivi atleti. Tra la società Aqa e la Peppe Lamberti nuoto club, tra le primissime società italiane in termini di iscrizioni e partecipazioni alle gare, si è raggiunto un importante accordo. Gli atleti delle due squadre parteciperanno ai rispettivi master ed alle gare in acque libere.

Si parte dalla costiere amalfitana: a Cetara, i prossimi 10 e 11 giugno, sia per il mezzofondo che per il fondo da 5000 metri, si gareggerà alla ventiduesima edizione de “le prime perle della costiere amalfitana”. Poi sarà il turno della Calabria, all’isola Dino con la gara1 Miglio – 3Km e infine la 5 Km Gran Prix Italia prevista per i prossimi 17 e 18 giugno aperta anche ai master.

“Siamo veramente felici di partecipare alle gare della Peppe Lamberti, una società super organizzata con la quale ci piace collaborare. Con Stefania e Giorgio Lamberti vi è un continuo scambio di pareri e consigli. Così come siamo entusiasti, sin da ora, per le tantissime richieste di partecipazione alle nostre gare in acqua libera. Il progetto “Da zero a 1400″ ormai è consolidato. Isola Dino, poi sul lago Arvo a Lorica i prossimi 7-8-9 luglio ed infine a Le Castella a settembre sono tappe irrinunciabili per gli sportivi e per gli appassionati a queste competizioni”, ha avuto modo di affermare Francesco Manna, organizzatore della kermesse sportiva.

Nelle prossime settimane partirà anche la comunicazione ufficiale del progetto e saranno annunciate, nel corso di una conferenza stampa ad hoc, le tantissime novità di questa nuova entusiasmante edizione calabrese.