Il Castello di Lunghezza, visitato anche da Re Carlo d’Inghilterra

Passaggi e stanze segrete che custodiscono antiche storie, curiosità e meraviglie tutte da scoprire. In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, prevista il 21 maggio, anche il Castello di Lunghezza, che ospita il parco tematico Fantastico Mondo del Fantastico, ha deciso di aprire eccezionalmente le porte di alcune stanze dell’antica dimora nobiliare, la cui storia risale alla fondazione della repubblica romana (la leggenda di Lucrezia). L’imponente fortezza, circondata da ettari di verde, fu eretta nell’alto Medioevo con lo scopo di fondare un monastero benedettino e soltanto più avanti nel tempo divenne un castello fortificato, che ha ospitato per vari motivi celebri famiglie ed importanti personaggi, tra cui: Medici, Strozzi, Jacopone da Todi, Bonifacio VIII, Michelangelo Buonarroti, Caterina de’ Medici, Axel Munthe. Perfino Re Carlo, l’attuale sovrano d’Inghilterra, ha visitato qualche anno fa questo incantevole luogo rimanendo affascinato dai suoi scorci. Per questa giornata speciale saranno visibili al pubblico alcuni passaggi segreti e, soprattutto, le sale denominate: “Torre di Michelangelo” e “La stanza delle armi”, che ha ospitato Papa Innocenzo XIII, e il “Salotto de’ Medici” che è stato lo studio del famoso medico archeologo Munthe. Ad accompagnare i visitatori nel percorso guidato la magia della musica d’epoca grazie alla presenza dei giovani musicisti della William School Music, la scuola fondata da Fabio e William Feliziani, che dopo una severa selezione è stata scelta e nominata Official Event Participant alla kermesse mondiale di ROMA EXPO 2030. Un viaggio nella cultura tra le magnifiche sale del Trono e degli Scudi, sulle note di brani affidati alla bravura di piccoli e grandi artisti che vantano già importanti esperienze avendo partecipato lo scorso 21 aprile al big show del Colosseo che ha fatto da cornice all’evento “HumanlandsEternalEvolution”, un live show di musica, luci, video-mapping e droni, ideato per la Candidatura di Roma. Non solo cultura ma anche sano divertimento con i personaggi del castello. A partire dalle romantiche principesse della fiabe più amate che proprio nella sala del trono daranno vita al suggestivo ed emozionante gran ballo, fino alle gesta eroiche dei personaggi chiave dei cartoni e dei fumetti più apprezzati sai bambini e dagli adulti di ogni età per una giornata da non dimenticare formato famiglia.