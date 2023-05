TREBISACCE PUNTA SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Consentire una migliore fruizione del territorio e del suo patrimonio, al cittadino e all’ospite, attraverso la realizzazione di nuovi spazi destinati a parcheggi pubblici. Migliorare l’accessibilità al centro storico del borgo marinaro e ai siti di interesse culturale come il parco archeologico Broglio. Incentivare, allo stesso tempo, una mobilità sostenibile, rispettosa dell’ambiente. È quanto si vuole realizzare in Piazza della Repubblica e Largo Crati, aree strategiche per la loro posizione e prossimità al centro storico, alla stazione ferroviaria e a quella dei bus.

A darne notizia è il Sindaco Alex Aurelio informando con l’assessore ai lavori pubblici Claudio Roseto che la Giunta Municipale ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione urbana e rifunzionalizzazione del nucleo storico secondario della Marina attraverso il quale l’Ente intende partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi regionali.

Hub Parking, accessibilità e fruibilità turistica in Calabria. È, questo, il nome del progetto pilota regionale finalizzato a sostenere investimenti per la realizzazione di parcheggi e dei servizi e delle attrezzature a supporto, tali da garantire e migliorare l’accessibilità alle aree a maggiore vocazione turistico-culturale della Calabria (con almeno 20 posti auto, 5 posti per ciclomotori e 1 posto per autobus).

Per un importo complessivo di 400 mila euro, quello presentato da Trebisacce prevede, tra gli altri, la realizzazione di un parcheggio dotato di postazioni di ricarica per veicoli elettrici, in modo da favorire l’uso di mezzi a basso impatto ambientale e la diffusione della mobilità elettrica. Sarà posizionato in prossimità della stazione ferroviaria, alla fermata dei mezzi pubblici e al percorso ciclabile per incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi. Sarà prevista, inoltre, un’area dedicata alla mobilità sostenibile, con postazioni car sharing- bike sharing, scooter sharing; utili a contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale e a raggiungere una migliore qualità della vita.