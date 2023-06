Al Baubeach® il FESTIVALBAU: 3 giorni per festeggiare i 25 anni di attività

Baubeach compie un quarto di secolo e per festeggiare i suoi 25 anni di attività ha programmato il Festivalbau, una tre giorni di esperienze, corsi e giochi in spiaggia con i propri amici a 4 zampe che vogliono celebrare l’empatia e il rapporto d’amore dell’essere umano con l’ambiente e il mondo animale.

Per un lungo fine settimana, il 23, 24 e 25 giugno, si alterneranno attività e incontri, mentre i rappresentanti delle più grandi Associazioni protezioniste avranno modo di esporre il loro lavoro fatto di passione, amore e giustizia per tutte le Specie viventi.

Tra le varie iniziative, l’Arte mostrerà la sua funzione terapeutica contro le sovrastrutture che la realtà ci mette addosso, grazie alla pittrice berlinese Karen Thomas, assidua organizzatrice di workshop rivolte ai Soci, che durante il Festival creerà una performance con una tela di 10 metri che verrà dipinta nel corso delle prime due giornate, fluttuando come il vicino Arrone tra la Terra e il Mare.

Saranno presenti Lav, Seashepered, Ippoasi, Animal Liberation, Quinto Mondo, Capraliberatutti, Alma Libre, Rifugio Hope, Cucciolissimi ) e i Partner della spiaggia. Nel week end la Veterinaria Nutrizionista della MONGE, Sponsor Ufficiale del Baubeach® (gadget Monfe in omaggio a tutti i convenuti!), sarà a disposizione di tutti per una consulenza gratuita.