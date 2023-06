Sicurezza a Catanzaro

“Parlare di sicurezza e di legalità è il nostro pane quotidiano, lo facciamo con criterio da tecnici della materia in quanto Servitori dello Stato in divisa. Su Catanzaro, nello specifico nei quartieri a sud della città, abbiamo più volte espresso la nostra posizione chiamando in causa la politica tutta ad intervenire per fare in modo che la problematica – creata dalla stessa politica – diventi “gestione” esclusivamente delle Forze di Polizia e della Magistratura. Riteniamo, però, che un episodio di intimidazione subito da un imprenditore non possa diventare occasione per aprire un teatrino politico per far parlare tuttologi del momento.” Lo dicono Gianfranco Morabito e Giuseppe Brugnano, rispettivamente Segretario Provinciale del Sindacato Siulp e il Segretario Nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato, nel commentare il “grido di allarme” sulla sicurezza lanciato da alcuni consiglieri comunali nel quartiere Lido di Catanzaro. “Nell’esprimere la nostra solidarietà all’imprenditore che ha subito l’intimidazione, fiduciosi che i colleghi che stanno procedendo individueranno la mano criminale, riteniamo che parlando di “sicurezza” – che non deve avere alcuna matrice ideologica o politica – la “politica” dovrebbe parlarne realisticamente con progettualità e non inseguendo episodi sporadici quotidiani, la “politica” – continuano Morabito e Brugnano – dovrebbe aprire tavoli di discussione concreti venendo incontro a quelle che sono le esigenze delle donne e degli uomini delle Forze di Polizia messe in risalto tramite le loro Organizzazioni Sindacali, la “politica” dovrebbe esprimere la loro preoccupazione allorquando a subire aggressioni nei “quartieri fortino dell’illegalità” a sud di Catanzaro sono gli appartenenti alle Forze di Polizia. Invece, come succede quasi sempre, nel momento in cui ad essere aggrediti sono i Servitori dello Stato in divisa – e non sono episodi sporadici, considerato che il dato statistico registrato è di una aggressione ogni 3 ore in Italia – la “tuttologia politica in servizio permanente” fa calare il suo silenzio assordante. Riteniamo – dicono i rappresentanti sindacali di Siulp ed Fsp Polizia – che nel momento in cui si parla di tematiche serie ed importanti come la sicurezza non si debba parlare per slogan o con parole prive di senso e di logica. Pertanto, intendiamo rassicurare la cittadinanza e, contestualmente, tranquillizzare che le Forze di Polizia, come consuetudine, lavorano sul territorio con enorme professionalità e che, nonostante le problematiche tecniche che abbiamo sempre denunciato, continueranno a fornire alla comunità risposte in termini di concretezza nel contrasto ad ogni forma di criminalità.”