ROSETO CAPO SPULICO CELEBRA LA SUA REGINA IN ROSSO. DECIMA EDIZIONE DELLA FESTA DELLE CILIEGIE

La Città delle Rose ha celebrato la sua regina in rosso dedicando due intense giornate di festa tra i vicoli e le piazze del suggestivo Borgo Autentico Calabrese. La Festa delle Ciliegie De.Co., quest’anno giunta alla sua decima edizione, si consolida tra gli appuntamenti di maggior richiamo, un evento che si conferma tra le iniziative più attese e partecipate del ricchissimo calendario di eventi proposti dall’Amministrazione Comunale di Roseto Capo Spulico, guidata dal Sindaco Rosanna Mazzia, e che anche quest’anno regalerà un’estate ricca di sorprese. Un compleanno speciale, dunque, curato nei dettagli grazie al lavoro della Consigliera Delegata Margherita Rizzuti e del Gruppo Eventi con Vanessa Franco, Lucia Musumeci e Francesca Perla, fatto di eventi, di incontri e dibattiti, ma soprattutto di tante occasioni per degustare in mille modi la Ciliegia De.Co. Il tutto nella magica atmosfera del Centro Storico rosetano, tinto di rosso per l’occasione e reso ancor più suggestivo dalle luci e dall’allegria di questa festa.

Una due giorni intensa, rovinata in parte dai capricci del meteo, che si è aperta con l’interessante dibattito su dedicato a “Cultura, Cibo e Ambiente: in Cammino per uno sviluppo di filiera”. Al tavolo dei relatori, insieme al Sindaco Mazzia, hanno portato il loro importante contributo Sandro Polci – paesaggista e senior partner CRESME Consulting; Franco Belmonte – Presidente Consiglio Regionale Unipol (CRU) Calabria; Alessandro Cicitta – Coordinatore CRU Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia; Francesco Nardone – Responsabile Relazioni Istituzionali Futuridea; Elena Torri – Responsabile nazionale progetto Crearee – Cru;

Insieme a loro e alle grandi realtà che rappresentano si vuole puntare a costruire nuove interessanti progettualità per Roseto e per i suoi cittadini residenti e temporanei, che mettano al centro cultura, natura, enogastronomia, storia e sport, per generare nuove opportunità per tutti.

La Ciliegia De.Co. di Roseto è stata celebrata, inoltre, in tantissimi contesti culinari e abbinata a straordinarie eccellenze gastronomiche nel COOKING SHOW “La Ciliegia De.Co. incontra l’Accademia dello Stoccafisso in Calabria”, a cura di Anna Aloi e con la partecipazione dello Chef Pierluigi Vacca, Patron del Ristorante Antico Borgo a Morano Calabro e agli ottimi vini delle Cantine Alfano – Francesco Malena – Tenuta del Castello – Cantine Criserà nella “Street Wine Rose” con i Sentori di Ciliegia in calici divini, che ha coniugato il gusto della ciliegia agli ottimi vini del territorio.

Ad arricchire ulteriormente questa due giorni di festa, la Mostra “NegativoèPositivo” dell’artista calabrese Mario Vetere, ospitata all’interno del Museo Etnografico “Leonardo Salomone”. L’artista Mario Vetere, celebre per le sue opere interattive dipinte con la tecnica del “negativo fotografico” e apprezzabili al meglio attraverso l’utilizzo di smatphone e tablet, ha voluto dedicare alla “Regina in Rosso” un’opera d’arte realizzata ad hoc per la Ciliegia di Roseto Capo Spulico.

L’ultima giornata dedicata alla festa delle Ciliegie, infine, è coincisa con l’ultima campanella per gli alunni della Scuola Primaria, che quest’anno ha avuto un sapore dolcissimo. Gli alunni, insieme ai loro insegnanti e del Dirigente Scolastico, Prof. Sergio Scibilia, si sono cimentati in un vero e proprio laboratorio di confettura di ciliegie per realizzare e degustare un’autentica “merenda De.Co.” I piccoli chef hanno preparato un ottimo spuntino con la Pitta Liscia e la confettura di Ciliegie, per poi divertirsi in compagnia con musica, balli, animazione e giochi.

“La due giorni dedicata alla nostra Regina in rosso – ha affermato il Sindaco Rosanna Mazzia – ha saputo offrirci bellissimi momenti di incontro e convivialità, che hanno coinvolto tutta la nostra Comunità, dai bambini delle nostre scuole, agli operatori economici di Roseto e della Calabria, dalle associazioni del territorio ai Cittadini residenti e temporanei. E’ solo attraverso la partecipazione di un’intera comunità che si possono raggiungere grandi risultati. La Festa delle Ciliegie è un appuntamento ormai consolidato nel ricco calendario degli eventi rosetani. Un’iniziativa che da dieci edizioni ci permette di gustare questo delizioso frutto in mille modi e varianti e di analizzare le enormi potenzialità nei mercati agroalimentari. Vogliamo continuare su questa strada e continuare a sostenere i nostri produttori, veri e propri custodi di una grande eccellenza del nostro territorio”.