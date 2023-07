TROPEA FILM FESTIVAL, AULE A CIELO APERTO – SI CHIUDE DOMENICA 2

Trovarsi nel bel mezzo di un duello d’onore a colpi di spada e talento mentre si è intenti a guardare giù sul mare cristallino dall’affaccio Raf Vallone, aula a cielo aperto per la formazione attoriale guidata da Renzo Musumeci Greco, docente di scherma scenica. Ritrovarsi nell’Antico Sedile dei Nobili, un tempo sede del patriziato tropeano, ora aula curiosa e affascinata per la lezione dal maestro Giorgio Colangeli sulla figura dell’attore cinematografico. E poi a Palazzo Santa Chiara, assistere alla proiezione dei corti realizzati dai giovani registi emergenti pronti ad affacciarsi sul mondo del cinema ed ai concerti sulle musiche e colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema.

Sono, queste, alcune delle suggestioni che stanno impreziosendo in questa ricca settimana di eventi l’esperienza nel Principato, che oggi (venerdì 30), nell’ambito del Tropea Film Festival (TFF) in programma fino a domenica 2 luglio, accoglierà il regista Pupi Avati.

La destinazione turistico-esperenziale – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – si prepara ad un nuovo week end di eventi di qualità.

REALTÀ VIRTUALE EXPERIENCE. VAN GOGH E SPORT ESTREMI. – Immergersi a 360 gradi nei colori, nelle atmosfere delle opere di Vincent Van Gogh. Sarà possibile grazie alla tecnologia VR che regalerà al visitatore la suggestione di essere proprio dentro al quadro. Si potrà vivere l’esperienza oggi venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio alle ore 18,30 in piazza Vittorio Veneto.

SABATO 1 E DOMENICA 2 – ARMONIE DI MAGNA GRAECIA. – Piano vocal Quartet è l’appuntamento previsto dalla stagione concertistica che si terrà sabato 1° luglio alle ore 21 a Palazzo Santa Chiara. Il soprano Rosanna Leonti, il mezzosoprano Maria Motta, il baritono Giulio Riccò, accompagnati al pianoforte da Vera Pulvirenti si esibiranno sui brani Serenata di W.A.Mozart, Habanera di G. Bizet, Mi chiamano Mimì di G. Puccini, Bella siccome un angelo di G. Donizetti, Casta Diva di V. Bellini, Una voce poco fa di G. Rossini, Traviata Medley di G. Verdi, Maria Marì di E. Di Capua, Dicitencello vuje R. Falvo, Core ‘ngrato di S. Cardillo e Nessun dorma di G. Puccini. – Domenica 2 luglio alle ore 22 a Palazzo Santa Chiara Manuel Arlia al violino e Daniele Paolillo al pianoforte, duo formatosi tra Calabria e Trentino – Alto Adige che vantano diverse esibizioni in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Giappone, eseguiranno i brani di Beethoven.

ANCORA 2 GIORNI DI TROPEA FILM FESTIVAL – Domani, sabato 1 luglio, alle ore 15, il momento della formazione attoriale, ospitato dall’Antico Sedile dei Nobili e a cura della Scuola di recitazione della Calabria, sarà con Salvatore Romano. Il tema: Direzione Cinematografica. Alle ore 17 a Palazzo Santa Chiara Rosita Mercatante intervisterà Totò Cascio, il piccolo protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, che presenterà il suo libro La gloria e la prova. Alle ore 18 a Palazzo Santa Chiara si terrà la proiezione del docufilm Fellini degli spiriti di Anselma dell’Olio. Walter Santillo conversa con Anselma dell’Olio in collegamento da remoto Vincenzo Mollica. Alle ore 21, all’Anfiteatro del Porto arriva Manila Nazzaro, madrina della serata che sarà presentata da Linda Suriano e Adriano Squillante. Lorella Ridenti intervisterà Claudio Gubitosi, patron del Giffoni Film Festival. Per lo speciale “Io e mio fratello” saranno ospiti il regista Luca Lucini e le protagoniste femminili Denis Tantucci e Greta Ferro. Seguirà l’incontro con Marco Patrignani, presidente dei Forum Studio e dell’Orchestra Italiana del Cinema. A conversare con lui, Manuela Porta.

UNA VITA PER LO SPETTACOLO. UNO SPETTACOLO DI VITA. – Il giornalista Paolo Di Giannantonio converserà con Vincenzo Mollica; Adriano Squillante con Vincente Seva, Direttore Artistico del Festival Internazionale de Alicante. Sarà quindi proiettato il cortometraggio vincitore del Festival Internazionale de Alicante 2023 Iago y Tristán de Miguel Ibáñez. – Per lo Speciale “Mare Fuori” saranno ospiti Serena De Ferrari, Alessandro Orrei, Selene Caramazza, Serena Dodato.

Domenica 2 luglio – alle ore 18.30, a Palazzo Santa Chiara Antonio Ludovico intervisterà Marco Bonini, che presenterà il suo libro L’arte dell’esperienza. Alle ore 21, all’Anfiteatro del Porto, la madrina sarà Lina Siciliano. La serata sarà presentata da Manila Nazzaro e Walter Santillo.

Carlo Rambaldi, il “calabrese” tre volte premio Oscar. Sul tema interverrà Daniela Rambaldi, Vice Presidente della Fondazione Carlo Rambaldi. Per lo speciale The Bad Guy saranno ospiti Francesco Zenzola e Nicoletta Carbonara. – Il cinema italiano parla sempre più calabrese: il ruolo della Calabria Film Commission. Francesco Colella, protagonista della serie The Good Mothers interverrà insieme a due emergenti attori calabresi: Nicole Sorace e Vincenzo Oppedisano ed uno dei protagonisti della fortunata serie Andrea Dodero. Seguiranno la Stand up comedy con Giuseppe Scoditti; lo speciale “The Equalizer III” ospiti Giovanni Trombetta, Gaia Scodellaro, Giampiero Rotoli e Andrea Dodero; l’incontro con Ronn Moss l’indimenticato Ridge Forrester della soap opera Beautiful che converserà con Lorella Ridenti.