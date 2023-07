ACCOGLIENZA AL TURISTA, ATTIVATO IL PUNTO BLU

Suggerire percorsi e guidare alla scoperta del patrimonio identitario gli ospiti della destinazione Trebisacce. È l’obiettivo del Punto Blu, la postazione di informazione turistica che sarà operativa sul Lungomare, in via Pescheria.

È quanto fanno sapere il Sindaco Alex Aurelio e l’assessore al turismo Leonardo Petrone sottolineando l’attenzione che l’Esecutivo vuole continuare ad investire nell’accoglienza.

Sarà aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 20. Oltre alle informazioni sui siti da visitare e sui servizi disponibili nel Punto Blu si potrà reperire materiale illustrativo, depliant e brochure, sui maggiori luoghi d’interesse artistici, culturali, paesaggistici ed enogastronomici della Sibaritide, del Pollino e dell’Alto Jonio.

SPIAGGE BANDIERA BLU – ATTIVI SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA AI BAGNANTI. Tre postazioni bagnino con due assistenti per ogni torretta dislocati sulle spiagge libere nelle località 108, 104 e Viale Magna Graecia che operano tutti i giorni e forniscono supporto alle famiglie e ai bambini e un aiuto indispensabile alle persone disabili; docce pubbliche e gratuite situate in più punti dell’arenile; più punti di accesso spiaggia con passerelle per le persone a ridotta capacità motoria; una spiaggia pulita e livellata. – I bagnanti attraverso questi servizi possono contare su spiagge più confortevoli.

EMISSIONI ACUSTICHE, UN’ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL VOLUME ALTO. Su tutto il territorio comunale da oggi, venerdì 7 luglio al 15 settembre, la diffusione della musica da parte delle attività commerciali, di ristorazione e divertimento dovrà rispettare – così come da ordinanza – orari precisi. Dalla domenica al giovedì fino alle ore 01.30 del giorno successivo; Venerdì e Sabato fino alle ore 2,30 del giorno successivo. Questi orari non si applicano, invece, in occasione di manifestazioni pubbliche inserite nella programmazione socio-culturale (Notte Blu, TrebyMusicFestival, Festa del Mare, Festa di San Rocco del 16 agosto, nonché nelle serate del 14 e 15 agosto).

In questi casi l’attività di diffusione musicale potrà svolgersi fino alle ore 4 del giorno successivo. In occasione della Notte Bianca del 19 agosto l’attività di diffusione musicale potrà svolgersi fino alle ore 7 del giorno successivo.