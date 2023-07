VIDEOSORVEGLIANZA,250 MILA EURO DA MINISTERO

250 mila euro dal Ministero degli Interni per la realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza. È stata pubblicata la graduatoria definitiva e Tropea è tra le prime destinazioni per punteggio e qualità del progetto.

Questo importante finanziamento – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto – consentirà al Comune di implementare in modo significativo il sistema di video sorveglianza già attivo così da migliore la sicurezza di cose e persone all’interno del perimetro urbano.