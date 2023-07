Ricercatori da tutto il mondo per INFOS 2023

Dal 27 al 30 giugno a Pizzo, si è tenuta la ventitreesima edizione della conferenza internazionale “Insulating Films on Semiconductors” (INFOS), organizzata dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell’Università della Calabria.

Il prestigioso evento biennale ha riunito presso la sala conferenze del resort “Tui Magic Life” circa 100 partecipanti provenienti da prestigiose Università, Istituti di ricerca e aziende per discutere dei recenti sviluppi sui dispositivi elettronici a semiconduttore oltre che identificare le sfide future in questo campo altamente strategico.

Quattro intense giornate di sessioni scientifiche e una sessione poster organizzata all’esterno della sala conferenze, che hanno suscitato interesse e confronti tra i tanti studiosi.

Visibilmente soddisfatti Felice Crupi e Raffaele De Rose, rispettivamente Professore Ordinario e Ricercatore di elettronica presso il DIMES all’Università della Calabria e organizzatori di INFOS2023, per i risultati ottenuti e per la grande affluenza di studiosi provenienti da 20 Paesi tra i quali Robert Chau, membro eletto dell’accademia Nazionale di Ingegneria degli Stati Uniti d’America e Direttore della ricerca per Intel in Europa.

Chau è stato il relatore dell’intervento introduttivo dal titolo “Ridimensionamento dei dispositivi secondo la legge di Moore e integrazione eterogenea 3D per la produzione 2030+”, molto seguito e apprezzato da tutti i partecipanti.

INFOS 2023 ha inoltre riservato a studiosi e accompagnatori anche un ricco programma sociale con tornei di beach volley, calcetto e tour turistici che li hanno condotti nella magica piazzetta di Pizzo per assaporare il famoso Tartufo e a Tropea dove i vicoli si snodano tra botteghe artigianali, storici palazzi fino a raggiungere uno dei punti più belli del centro storico che regala una vista incredibile sulla Costa degli Dei, sulle sue spiagge e sull’iconica Chiesa di Santa Maria dell’Isola.