CORIGLIANO-ROSSANO – ANGELINA MANGO FA SCATENARE L’ODISSEA 2000

Come se-, come se-, come sere d’estate \ che lasciano il segno \ E lo so, e lo so quanto vale un errorе \ Quant’è bello sbagliare…. – C’è chi l’ha letta cantando e chi mente. E poi c’è chi si è scatenato ballando questa hit del momento ascoltandola dalla voce viva di Angelina Mango, piccolo vulcano di energia e talento, special guest ieri (domenica 16) dell’Odissea 2000.

Sono stati in tantissimi ad accogliere l’arrivo della vincitrice dell’edizione 2023 di Amici di Maria de Filippi che si è esibita dalla Nave di Ulisse affacciata sull’Atena Gioc’Onda.

Impossibile resisterle. In ogni angolo dell’AcquaPark dei record, che ci si trovasse in cima ai 10 metri dell’Apollo Kamikaze, o godendosi il relax all’interno dell’angolo di Afrodite o, ancora, su per le scale in attesa di scendere dallo Skyron Rocket, anche i più timidi hanno partecipato alla grande festa targata radio Kiss Kiss, trasmessa in diretta nazionale da Corigliano – Rossano.

Si è trattato del secondo evento nell’evento per antonomasia della 29esima stagione di Odissea 2000 che traghetta questa caldissima estate verso il divertimento, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18.

È possibile acquistare il ticket d’ingresso anche su https://odissea2000.it/. Il biglietto è ridotto per bambini alti fino a 140 cm, per gli accompagnatori di persone con disabilità motoria non autosufficienti, militari e forze dell’ordine, disabili non motori; gratuito per bambini fino a cm 105 di altezza, ultrasettantenni (esibire documento d’identità), disabili motori non autosufficienti.