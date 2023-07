LIRICA E POESIA EMOZIONANO A TROPEA

Dalle liriche di Giacomo Rossini a quelle del compositore calabrese Francesco Cilea; dalla poesia al teatro itinerante. – La proposta culturale permanente di Tropea continua ad impreziosirsi di suggestioni, contenuti letterari e identitari per offrire al cittadino temporaneo e ai residenti esperienze autentiche e di qualità.

MERCOLEDÌ 19 – TROPEA È POESIA. L’evento promosso dal Rinascimento Poetico si terrà mercoledì 19 alle ore 21,30 a Palazzo Santa Chiara. Coordinati da Elena Solano e accompagnati dal sottofondo musicale del piano suonato dal Maestro Paolo Bruno, interverranno Bruno Cairo, Michele Celano, Benedetta Pizzarelli, Alessia Tarantino.

TROPEA LIRICA 2023 – VENERDÌ 21 L’ORCHESTRA SINFONICA DELLA CALABRIA SUONA ROSSINI. È un omaggio al Cigno di Pesaro, come viene soprannominato il celebre compositore italiano, noto soprattutto per le sue opere liriche, quello che l’Orchestra proporrà al pubblico dell’Anfiteatro al Porto. L’inizio del concerto è previsto per le ore 22. Venerdì 28 luglio, invece, Orchestra Sinfonica della Calabria, esperienza artistica giovanissima che promuove la musica dei sommi compositori porterà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi.

ARMONIE DELLA MAGNA GRAECIA – DOMENICA 23 OMAGGIO A FRANCESCO CILEA. Dopo il successo e la magia regalata dal maestro Emilio Aversano, direttore artistico del prestigioso contenitore culturale e musicale che ha fatto risuonare nel Principato le opere di Chopin, Armonie della Magna Graecia si prepara ad ospitare un nuovo appuntamento. In occasione dell’anniversario della nascita del compositore calabrese per Armonie della Magna Graecia la pianista Beatrice Zoccali eseguirà i brani più famosi di Francesco Cilea come Romanza, Serenata dall’Album della gioventù.

COSTRUISCO IL MIO FUTURO LUNEDÌ 24 I NOMI DEI VINCITORI. – Si conosceranno lunedì 24 nel corso della cerimonia di premiazione ospitata dal Tropis Hotel i vincitori della 5a edizione della borsa di Studio Antonio Mamone promossa dall’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea.

MERCOLEDÌ 26 E GIOVEDÌ 27 TROPEA TAPPA DI CALABRIA IN FABULA. – Per la prima delle due date del progetto itinerante firmato da Teatro in Note con la direzione artistica di Vera Segreti e quella organizzativa di Lucia Catalano e realizzato in partenariato con Scena Verticale e AttorInCorso, a Palazzo Santa Chiara sarà presentato, alle ore 21, Re Pipuzzo Fatto a Mano. Memologo per tre finali. – Il giorno successivo, giovedì 27, invece, alle ore 10,30, si terrà la masterclass di teatro con la regista ed attrice Vera Segreti.