FONDO SICUREZZA URBANA, TROPEA TRA BENEFICIARI

Tropea tra i sei comuni calabresi destinatari del finanziamento del Ministero dell’Interno, a valere sul Fondo sicurezza urbana.

Ringraziamo – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – il Governo ed in particolare il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso destinazioni come Tropea che nel gestire flussi turistici importanti richiedono un impiego di risorse straordinario.

L’auspicio – aggiunge – è che anche per i prossimi anni si dia un adeguato e continuativo supporto a queste comunità per contribuire a portare avanti e migliorare quei percorsi già avviati, come nel caso di Tropea, nella prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale.

Le risorse aggiuntive messe a disposizione dal Viminale potranno essere utilizzate, tra le altre cose, per l’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale della stessa Polizia locale, l’acquisto di mezzi e attrezzature e la promozione di campagne informative per diffondere tra i consumatori la consapevolezza dei danni che derivano dall’acquisto di prodotti contraffatti.