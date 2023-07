INGEGNERI: PER I NEO ISCRITTI NUOVE TESSERE E VIA AL MATCHING CON LE IMPRESE

CATANIA – L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, ieri – giovedì 27 luglio – durante un incontro molto partecipato, ha avviato le attività dell’Agorà del Lavoro con “Talent for Work”, la nuova vetrina digital che favorirà l’accesso nel mondo del lavoro dei neo laureati, che potranno registrare e inserire il proprio videocurriculum in uno spazio web dedicato, per offrire le proprie competenze alle aziende in cerca di risorse da integrare all’interno del proprio organico. «Stiamo creando le condizioni affinché tutti i laureati che si iscrivono all’Ordine – spiega il presidente etneo Mauro Scaccianoce – possano avere il nostro supporto immediato e sfruttare le opportunità dell’Agorà del Lavoro per esplorare l’offerta e avviare la loro attività professionale specializzata. Questo matching favorirà i nuovi iscritti e anche tutti gli ingegneri alla ricerca di una nuova esperienza professionale».

In un momento storico in cui il mercato del lavoro registra grandi cambiamenti e carenza di risorse, l’iniziativa di job placement rafforzerà ulteriormente il legame tra il mondo professionale e quello universitario, già intensificato negli anni grazie alla sinergia tra l’Ordine degli Ingegneri etneo e l’Ateneo dell’Università di Catania (Dicar e Dieei), anche grazie ai tirocini mirati alla creazione di nuove figure professionali.

Gli ingegneri potranno quindi affiancare al cv europeo il video-curriculum che potrà essere girato in una sala shooting professionale, per raccontarsi in due minuti e mezzo, attraverso uno strumento smart, profilato, sintetico, con l’obiettivo di riuscire in poco tempo a far emergere la propria personalità e tutte le competenze acquisite più distintive che possano suscitare l’interesse dei recruiter.

«Ha partecipato all’iniziativa un consistente gruppo di giovani ingegneri – aggiunge il consigliere dell’Ordine Stefano Cascone – Talent for Work è una delle nuove attività programmate per favorirne la crescita professionale, e rientra nell’ambito di una serie di iniziative destinate alle nuove generazioni della categoria, al fine di favorire la loro crescita nel territorio etneo, nel quale vivono e si sono formati».

Durante il lancio del Talent for Work sono stati registrati i primi video, inoltre a tutti i neo iscritti all’Ordine sono state consegnate le tessere professionali. «La tessera, per chi la riceve, è importante: dà un senso di appartenenza alla categoria – conclude Scaccianoce – per questo l’abbiamo re-istituita dopo oltre 10 anni d’assenza, abbiamo iniziato dai più giovani e continueremo a farlo con tutti gli iscritti».